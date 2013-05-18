Десантный корабль ВМС вышел в море после заводского ремонта

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре украинских ВМС, корабль проходил ремонт на ПАО “Черноморский судостроительный завод” (г. Николаев) с августа 2012 года.

Согласно двустороннему договору, предприятие осуществило доковый ремонт корабля, ремонт корпуса корабля, спецтехники, а также ремонт по линии электромеханической боевой части, сообщает пресс-служба.

«Мы благодарны николаевским корабелам за проведенную работу по восстановлению технической готовности корабля», - цитирует первого заместителя командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Сергея Елисеева пресс-служба флота. «Тот комплекс мероприятий, который осуществляется, даст возможность уже в ближайшее время продолжить выполнение кораблем заданий в составе боевого ядра украинских ВМС Украины», - добавил вице-адмирал.

По прибытии БДК в пункт постоянной дислокации экипаж корабля перейдет к интенсивному периоду подготовки. Планируется привлечение «Константина Ольшанского» к мероприятиям международных учений, выполнение кораблем свойственных заданий в Черном море.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года был проведен тендер, по результатам которого 7 июня ПАО «Черноморский судостроительный завод» заключило договоры с командованием ВМС Украины на проведение ремонтных работ четырех кораблей: малого разведывательного корабля «Переяслав», большого десантного корабля «Константин Ольшанский», ракетного корвета «Приднепровье» и среднего десантного корабля ВМС “Кировоград”. Согласно заключенным договорам, ремонт украинских военных кораблей должен быть осуществлен до конца 2012 года.

23 октября на "ЧСЗ" был завершен комплексный ремонт малого разведывательного корабля «Переяслав» ВМС Украины.

1 февраля "ЧСЗ" завершил доковый ремонт ракетного корвета «Приднепровье».

На предприятии завершается ремонт среднего десантного корабля «Кировоград».

Черноморский судостроительный завод - судоверфь с наибольшим техническим потенциалом в Украине. ПАО «ЧСЗ» входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (Украина).

Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами Смарт-холдинга. SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.