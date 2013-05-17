Тюремщики хотят отдыхать на Азовском море

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ГПтС Украины Александр Лисицков сегодня во время рабочей поездки в Херсонскую область.

В частности, он посетил медицинский реабилитационный центр «Золотой берег», на территории которого и будет построен новый современный медицинский реабилитационный центр (МРЦ).

По словам Лисицкова, возникла необходимость освоения территории и развития пансионата. Согласно разработанному проекту, уже через три года «Золотой берег» сможет принимать для оздоровления до 1 тыс. работников ГПтСУ за одну смену.

Планируется построить также бассейн для детей, спортивные объекты, что позволит начинать оздоровительную кампанию значительно раньше. В перспективе планируется, что центр, используя бальнеологические возможности курорта, будет работать круглогодично.

При этом глава ГПтСУ отказался назвать сумму строительства, сославшись на необходимость уточнить все детали проекта МРЦ. Также он отметил, что при строительстве центра будут использованы продукция предприятий ГПтСУ, в частности, экологически чистый камень из Черновецкой области, а также железобетонные конструкции и другие строительные материалы из соседних областей, что позволит сэкономить на строительстве МРЦ.

Отметим, что существующий реабилитационный центр является бюджетным учреждением. Является правопреемником пансионата «Золотой берег» Северной исправительной колонии ГПтСУ в Херсонской области (№ 90).

МРЦ «Золотой берег» - самостоятельное профилактическое учреждение с общей площадью земельного участка 10,3289 га. Земельный участок расположен за пределами села Стрелковое, на территории Стрелковской сельсовета Генического района Херсонской области. Центр работает сезонно и рассчитан на одновременное пребывание 100 человек, для проживания которых предусмотрено 33 деревянных домика.