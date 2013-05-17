20-23 мая выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

Наша аномальная весна, стремительно перешедшая в лето, заставила всех срочно обновлять летний гардероб. Выставка-продажа «Сезон ВЕСНА» во Дворце спорта начинает свою работу в понедельник – 20 мая, и в течение 4-х дней открыта для реализации самых смелых планов по обновлению гардероба. Здесь есть разнообразие и выбор товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарке можно подобрать обновку для каждого – от самых маленьких до самых старших из Вашей семьи. Одежда, обувь, трикотаж, домашний текстиль, бижутерия, косметика, парфюмерия, сумки и кошельки – на любой вкус.

Для работы можно подобрать легкий льняной мужской и женский костюмы. Для тех, кто не зависит от дрес-кода, выбор легких блуз, брюк, юбок, сарафанов – просто грандиозен.

Есть из чего выбирать на выставке и мужчинам: рубашки, галстуки, футболки, разнообразный трикотаж украинского, польского, турецкого производства.

Широко представлена добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать заранее – распродажа обуви из зимних и весенних коллекций, большой выбор обуви из новых коллекций для лета.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий – так разнообразен выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Если Вы готовитесь к отпуску – не пропустите выставку 20-23 мая в Киевском Дворце Спорта.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, очень сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое.

Посетите ярмарку и удостоверьтесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/809