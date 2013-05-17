В элитных днепропетровских барах подслушивали и подглядывали за клиентами

Как сообщили УНИАН в пресс-группе управления СБУ в Днепропетровской области, разрешения на использование специальных технических средств должностные лица этих учреждений не получали, то есть «действовали в нарушение действующего законодательства».

Во время обысков правоохранителями обнаружены и изъяты скрытые камеры видеонаблюдения, закамуфлированные под датчики движения и средства пожарной сигнализации, а также миниатюрные проволочные микрофоны.

Проведенным экспертным исследованием изъятая техника признана специальными техническими средствами негласного получения информации.

По данному факту следователями СБУ в Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование предусмотренное ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса.