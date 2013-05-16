Кабмин одобрил законопроект о разрешении покупать травматическое оружие

“Законопроект был одобрен с доработкой”, - сообщили УНИАН в Секретариате КМУ.

Доработать данный законопроект должно Министерство внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, разработанный Министерством внутренних дел законопроект предлагает предоставить право гражданам, достигшим 18-летнего возраста, покупать "пистолеты и револьверы (устройства) отечественного производства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны".

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Также нормы документа предусматривают, что соответствующие разрешения будут выдавать уполномоченные органы МВД и будут определять основания для аннулирования разрешений и отказа в их выдаче.

Как известно, сейчас на травматическое оружие формально имеют право народные депутаты, близкие родственники работников суда, правоохранительных органов и сами правоохранители, лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, граждане, принимающие участие в охране общественного порядка и государственной границы, госслужащие и журналисты.