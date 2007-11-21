Shell купит два месторождения в Украине

Компания Royal Dutch Shell объявила о том, что подписала предварительное соглашение о приобретении контрольного пакета акций в двух газовых месторождениях на территории Украины, которые сейчас принадлежат дочернему предприятию британской Regal Petroleum. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The Financial Times. Сумма сделки составит 410 миллионов долларов.

Документы с Shell были подписаны после того, как Regal Petroleum объявила о завершении переговоров с чешской частной компанией MND Exploration and Production, которая первоначально хотела заплатить 330 миллионов долларов за контроль над украинскими месторождениями.

После подписания соглашения с Shell акции Regal Petroleum поднялись на шесть с половиной пенсов до 1,78 с половиной фунтов стерлингов.

The Financial Times отмечает, что Shell намерена занять большую долю рынка на Украине. Сейчас эта компания - единственная из мировых нефтедобывающих гигантов, которая работает в нашей стране. В 2006 году Shell подписала соглашение о совместной разработке нескольких месторождений с государственной "Укргаздобыча". Кроме того, совместно с российской Alliance Group Shell, управляет 150 бензоколонками в стране.

В свою очередь, основные активы Regal Petroleum находятся в Украине. В 2005 году она пожаловалась президенту Виктору Ющенко на давление со стороны властей. Генеральная прокуратура ранее сообщала, что Regal Petroleum ведет деятельность на территории Украины не законно. Кроме месторождений в Украине, компания также владеет лицензиями на добычу в Румынии, Египте и Либерии.