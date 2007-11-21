На Ровенщине открыт памятник погибшим воинам УПА и Красной Армии

В селе Тростянец Костопольского района Ровенской области открыт памятник погибшим жителям этого села, которые боролись за свободу Украины под разными знаменами.

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из инициаторов сооружения памятника, депутат Ровенского горсовета Сергей КРИЧИЛЬСКИЙ, на монументе высечены имена почти 90 погибших жителей села. Памятник установлен на Казацком кургане возле местного Свято-Михайловского храма.

По его словам, в результате поисковых работ удалось установить, что большинство односельчан, чьи имена высечены на памятнике, воевали в Украинской Повстанческой Армии, но есть и много фамилий воинов Красной Армии.

С.КРИЧИЛЬСКИЙ отметил, что место возле Свято-Михайловской церкви было избрано не случайно, ведь именно здесь в 1943-м году повстанцы во главе с командиром УПА-Север Климом Савуром освящали оружие. Был освящен в этом храме и Флаг Холодного Яра - символ национально-освободительной борьбы 1918-20 гг.

Как сообщил на торжественном митинге по случаю открытия памятника экс-губернатор Ровенской области, председатель областной организации Украинской народной партии Василий ЧЕРВОНИЙ, существует историческая параллель этого события, ведь в 1651 году Богдан Хмельницкий перед битвой под Берестечком в Свято-Михайловском храме села Остров также освящал оружие и казацкие клейноды.