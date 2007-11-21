На “Художественном арсенале” уже разворовали 3 миллиона

По факту хищения 3 млн. гривен государственных средств, выделенных для проведения реконструкции на территории государственного предприятия “Культурно-художественный и музейный комплекс “Художественный арсенал” Управлением СБУ в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, во исполнение поручения Президента Украины о проведении расследования по факту разрушения части памятника археологии начала XVIII века “Мазепинский Вал”, сотрудниками спецслужбы установлено, что уничтожение исторического памятника было осуществлено под видом работ по демонтажу непригодных для использования зданий и очистки от мусора территории музейного комплекса. Министерством культуры Украины был разрешен снос встроенных во времена СССР в откосы “Мазепинского Вала” помещений: “Цех кузнечный”, “Котельная”, склады хранения горюче-смазочных материалов. Во время проведения инженерных работ ответственные лица госпредприятия “Художественный арсенал” не помешали разрушению памятника археологии - земля вала якобы оказалась загрязненной остатками горюче-смазочных материалов. Строительный мусор перемешали с грунтом и вывезли с территории музея. Сотрудники УСБУ в течение суток нашли место выгрузки грунта, вывезенного с места разрушения историко-архитектурного памятника.

Выяснилось, что должностные лица частной коммерческой структуры, которая осуществляла инженерную подготовку территории в музейном комплексе, необоснованно завышали стоимость работ при расчетах сметы. В частности, вопреки положениям соглашения, с соответствующей выплатой средств предприятию “Рекультивация”, грунт и мусор вывозили не на заявленную мусорную свалку за пределами Киева, а бесплатно сваливали на строительной площадке в урочище Клубище в десятом микрорайоне жилого массива Троещина.

Столичными правоохранительными органами уже возбуждены уголовные дела по фактам разрушения памятника истории и служебной небрежности, в результате которой разрушен “Мазепинский Вал”.