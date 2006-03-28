Среди погибших в ДТП на Волыни – два члена избирательной комиссии

Среди погибших 27 марта в дорожно-транспортном происшествии на Волыни - два члена избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД Украины в Волынской области. (УНИАН: ДТП произошло вчера около 18 часов на автодороге Владимир-Волынский – Жовкла: столкнулись автомобиль «Sеат - Ibiza» с микроавтобусом «Toyota». Погиб также водитель легковой машины, еще 4 пострадали).

По предварительным данным, легковая машина выехала на полосу встречного движения, чтобы обойти препятствие на дороге, но водитель не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. На месте происшествия погибли водитель легковой машины и двое его пассажиров – женщина и мужчина, жители Нововолынска.

Как сообщили в ЦОС УМВД области, все пассажиры, кроме водителя легкового автомобиля, члены избирательной комиссии, которые в сопровождении милиционера возвращались из 29-го избирательного участка 20-го избирательного округа, который находится во Владимире-Волынском. Сдав бюллетени, члены комиссии возвращались домой в Нововолынск. Как говорится в сообщении, вечером стоял густой туман и видимость на дороге была нулевой, что, вероятно, и стало причиной трагедии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.