Под Киевом джип сбил трех школьниц (фото)

Девочки шли на уроки. 9-летняя Диана попала под колеса, когда переходила дорогу, на двух других малышек иномарка наехала прямо на тротуаре.

Авария произошла около 8.30 в поселке Петропавловская Борщаговка на ул Ленина, около местной школы. Пострадали три девочки: две сестры, 12-летняя Юля и 6-летняя Янина, и 9-летняя Диана.

Мицубиси, несмотря на лежачий полицейский и знак пешеходного перехода, на скорости вылетел на встречную полосу. Машина сбила Диану, которая переходила дорогу. После удара авто девочка потеряла сознание. С черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и грудной клетки ее увезли в Институт нейрохирургии.

Юлю и Янину внедорожник настиг на тротуаре, куда вылетел после того, как под колеса попала Диана. Обе сестры в Охматдете с травмами, сообщили в ГАИ Киевской области.

Кияни.Обоз