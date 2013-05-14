Активисты призывают не покупать квартиры под Киевом

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили руководитель проекта «Налаживание общественного контроля над выделением земли в Киево-Святошинском и Ирпенском регионах» Сергей Головнев, председатель правления "Общественного движения защиты зеленых зон Киевщины" Лаврентий Кухалейшвили и председатель ОО «Наша перспектива» Сергей Андрощук.

По словам Андрощука, этот Генплан защитники города называют “программой по уничтожению зеленых зон”, поскольку речь идет о застройке 8 крупнейших рекреационных зон, которые сейчас охватывают 30 га. Это, в том числе, обустроенные для отдыха людей парки и скверы.

“Зеленые зоны Ирпеня - это именно тот позитивный момент, который говорил о том, что Ирпень - уникальный рекреационный город. И, в принципе, этим он выделялся из остальных городов Киевщины. А теперь, в соответствии с принятым Генпланом, в центре города почти не останется зеленых зон”, - отметил он, добавив, что через 2-3 года город может превратиться в один из спальных районов Киева, причем в котором не будет зоны для отдыха.

Как утверждает Кухалейшвили, уже сегодня город превратился в сплошную строительную площадку, сейчас там ведется строительство около 150 объектов. Строительный бум, по его словам, начался 7 лет назад, когда тогдашняя власть начала “массово раздавать земельные участки на подставных лиц”. Но тогда власть оставила некоторые зеленые зоны под рекреацию, а нынешняя власть “эти последние зеленые зоны перевела под застройку, и одним решением перечеркнула решение предыдущей власти”, заявил активист.

“Уже сегодня власть говорит, что нужно готовиться к подаче воды по часам. Канализационные системы не выдерживают нагрузок. А если сейчас все эти дома будут вводиться, а после того еще, согласно этому Генеральному плану, и остальные зеленые зоны будут истреблены, то город просто становится на грань социальной катастрофы”, - заявил Кухалейшвили.

Более того, как утверждают защитники города, строительство ведется с нарушением санитарно-строительных норм, то есть жилые дома строятся вплотную друг к другу.

Кухалейшвили сообщил, что общественность уже на протяжении двух лет пытается оказывать сопротивление застройщикам разными акциями, разрешенными законодательством. Теперь, после утверждения Генплана, защитники подготовили обращение к правительству страны, Верховной Раде, Президенту и ведущим политическим партиям с призывом отреагировать на ситуацию. В частности, активисты выразили надежду, что народные депутаты не поддержат Генплан Ирпеня, когда документы будут переданы им на утверждение, или примут его с изменениями, которыми оставят зеленые зоны.

Также Кухалейшвили сообщил, что подготовлены соответствующие обращения в Генпрокуратуру Украины, к прокурору Киевской области, в прокуратуру Ирпеня, собраны подписи общественности.

“И сейчас, думаю, после праздников, мы будем не только направлять данные документы, но и встречаться с представителями прокуратуры, чтобы как-то дать ход этому всему, чтобы дальше “отбивать” эти зеленые зоны”, - проинформировал о последующих планах Андрощук.

Защитник обратился и к потенциальным покупателям жилья в Ирпене: “Не верьте рекламе, что будете жить в лесу. Фактически, у нас лесов уже не осталось. Они еще есть, но их уже нет, потому что земли все повыделяли, пораздавали, по несколько раз перезаложили в банках. Их возвращение будет очень тяжелым. Не покупайте в нашем городе квартиры. Наш город просто уничтожается”, - сказал Кухалейшвили.

Активисты обратили внимание на то, что проблема касается не только Ирпеня, но и столицы и других хороших городов Киевщины.

“Мы хотим, чтобы Ирпень зарабатывал на рекреационном туризме, а не на одноразовом строительстве. Застройщики - они как тараканы. Они сегодня уничтожат Ирпень, и дальше пойдут. Сейчас уже принят Генплан развития Ворзеля, где в городке с 6 тысячами населения, где нет ни одной многоэтажки, хотят настроить многоэтажек. Они уже планируют идти дальше. Есть еще Гостомель - там тоже большое количество земли...”, - отметил Кухалейшвили.