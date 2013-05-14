Мужчина поджег себя, чтобы отомстить знакомой за измену

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Запорожской области, инцидент произошел 12 мая около 23.00 на территории Пологовского района области, и закончился госпитализацией мужчины в хирургическое отделение местной больницы с многочисленными ожогами.

На сегодняшний день в результате опроса пострадавшего установлено, что 12 мая он употреблял спиртные напитки, после чего пошел к своей приятельнице в соседнее село, взяв бутылку с бензином.

«Как объясняет сам потерпевший, он решил, что женщина ему изменяет и поэтому он перед ней сам себя подожжет. Находясь на территории домовладения подруги, ревнивец облил себя бензином и поджег, в результате чего и получил ожоги поверхности тела», - сообщили в ОСО.

По факту произошедшего проводится проверка.