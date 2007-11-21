Синоптики прогнозируют потепление

22 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на юге Крыма и в Одесской области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 23-24 ноября сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах северных и западных областей гололедица. Ветер юго-западный, в южной части и восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 17-22 м/с. Температура в восточных областях, а 23 ноября и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории будет наблюдаться постепенное повышение температуры: ночью 23 ноября 0-5° мороза, 24 ноября (кроме Приазовья и степной части Крыма) от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла, на крайнем юге, Закарпатье и Прикарпатье 9-11°.

25-26 ноября без осадков, только в западных, а 26 ноября и в северных областях ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-8°, в южной части до 12° тепла; в восточной части ночью 2-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В г. Киеве и области 22 ноября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

23-24 ноября ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 23 ноября 0-5° мороза, 24 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла.

25 ноября без осадков, 26 ноября пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.