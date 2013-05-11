В Сумах найден мертвым завуч гимназии

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, 10 мая труп мужчины был обнаружен около подъезда его дома.

«В настоящее время тело завуча находится на экспертизе, результаты которой должны дать ответ на вопрос о причине смерти - то ли это было убийство, то ли несчастный случай, или естественная смерть», - сообщили в главке.

Тем временем, одно из сумских СМИ на своем сайте сообщает сегодня, что завуч гимназии был убит, ограблен, на его теле обнаружена черепно-мозговая травма. Администрация учебного заведения не берется комментировать случившееся и связывать его с профессиональной деятельностью сотрудника.

Куличенко работал в Александровской гимназии завучем по учебно-воспитательной работе, а также преподавал в старших классах математику и физику.

В связи с трагедией в понедельник, 13 мая, в Александровской гимназии отменены занятия, а с 10 до 12 часов дня здесь состоится гражданская панихида и прощание.