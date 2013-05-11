В Николаевском порту сошли с рельсов и перевернулись тепловоз и 4 вагона

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел при движении грузового поезда в составе 2 спаренных локомотивов, 29 вагонов, загруженных металлопрокатом, и 4 пустых вагонов. С рельсов сошел главный локомотив с последующим боковым столкновением с пустыми вагонами, стоявшими на другом пути. В результате столкновения тепловоз и 4 пустых вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации последствий аварии привлечены восстановительный поезд Одесской железной дороги, а также работники порта. Причина и размер материальных убытков устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Николаевской области.