Пожар на шахте им.Засядько не прекращается

В Донецке на шахте им.А.Засядько из-за продолжающегося пожара приостановлены горноспасательные работы. Об этом сегодня сообщил журналистам министр угольной промышленности, заместитель председателя правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте Сергей ТУЛУБ.

По его словам, горноспасатели обследовали все выработки, дошли до сопряжения 17-й восточной лавы с 17-м восточным вентиляционным штреком, и были вынуждены остановиться.

"К сожалению, не могли преодолеть это сопряжение, потому что там пожар с достаточно высокой температурой, которая не дает возможность спасателям даже в специальном снаряжении выйти на этот участок", - сказал С.ТУЛУБ.

Он констатировал, что в данное время необходимо выполнить подготовительные работы, а для этого "вывести всех людей из всей шахты, и снизить риск чрезвычайной ситуации".

"Чтобы произвести эти работы, необходимо вывести всех людей из всей шахты, и снизить риск чрезвычайной ситуации, что и было сделано около полуночи", - отметил министр.

Он добавил, что "сейчас через каждый час-два производится отбор проб, чтобы определить ситуацию с газо-воздушной смесью, которая вырабатывается из шахты".

С.ТУЛУБ также акцентировал, что на эту минуту пробы воздуха на аварийном участке показывают, что "резких изменений в худшую сторону нет".

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздухо-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков, из них 357 горняков было выведено на поверхность.

В результате взрыва погибли 90 горняков, судьба 11 (по данным ОГА - 10) горняков остается неизвестной.

В больницах на лечении находятся 34 горняка (1 горняк - в крайне тяжелом состоянии с ожогами, 1- в состоянии средней тяжести с острым отравлением рудничним газом и 32 горняка - в удовлетворительном состоянии).

Вчера в Донецкой области похоронили 28 горняков.