СМИ обнародовали рейтинг самых крупных взяток в Украине за 2012 год

Самая большая сумма взятки, которую задокументировали правоохранители в прошлом году в Украине, составила 11 млн. долларов. Такую информацию изданию "Тиждень" предоставила в ответ на информационный запрос Генеральная прокуратура.

На тему: 35% населения уверены, что лучше дать взятку (опрос)

Самая крупная взятка в прошлом году была задокументирована в Киеве. Один из директоров Института педагогики Академии педагогических наук Украины и его подчиненный течение ноября 2011-марта 2012 требовали от представителя частного общества $11 млн. Именно за такую ​​цену они предлагали активно содействовать «в прохождении процедуры подготовки и непосредственного подписания договора аренды государственного имущества - целостного имущественного комплекса площадью 2 тыс. 290 квадратных метров, расположенного в г. Киеве ». Кстати, директор и его подчиненный получили часть обусловленной взятки в размере 800 тыс. грн и $ 250 тыс., однако этим не удовлетворились.

На втором месте - председатель одной из районных государственных администраций Херсонской области и работник СБУ. Они получили взятки в размере почти 7 млн. грн. за предоставление разрешения на разработку проекта отвода земельного участка для ведения фермерского хозяйства и за принятие решения о передаче земельного участка площадью 24 га в собственность.

Третье место в рейтинге занял начальник Главного управления агропромышленного развития Донецкой областной государственной администрации, который получил взятку в размере 1 млн 465 тыс. грн.

На четвертом месте - председатель одной из районных государственных администраций Тернопольской области, который требовал взятку в размере 80 тыс. евро в обмен «на подписание распоряжения о предоставлении разрешения на разработку проекта отвода земли».

Пятое место досталось председателю апелляционного суда одной из областей Украины, получившему взятку в размере $ 100 тыс. за осуществление незаконного влияния на рассмотрение судьями апелляционного суда Херсонской области апелляционной жалобы. Столько же требовал председатель одного из поселковых советов Золочевского района Харьковской области за содействие в получении в собственность 2 земельных участков.

Незаконно арендовать суда в Крыму за $ 70 тыс., принадлежащих ГП «Черазморпуть», хотел позволить начальник одного из государственных предприятий «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационного управления водных путей». Однако заключение договора аренды этих судов не произошло, поскольку чиновник попался на взятке.

Взятку в размере $ 56 тыс. «за принятие сессией совета вопрос о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу участка и в дальнейшем - о передаче в частную собственность земельного участка площадью 0,51 га» требовали сразу несколько чиновников на Львовщине. Секретарь постоянной земельной комиссии по вопросам землепользования и управления земельными ресурсами одного из сельских советов Пустомытовского района Львовской области, депутаты этого совета и председателя этого же совета получили взятку в размере $ 40 тыс., но требовали получить остальную часть оговоренной суммы.

На восьмом месте оказались сельский председатель Новомосковского района Днепропетровской области и начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций одной из райгосадминистраций этого региона. На момент обнаружения преступления сельский голова уже получил $ 5 тыс. «за предоставление согласия и подписание договора о предоставлении услуг по очистке водоема на территории Новомосковского района». Чиновник из райгосадминистраций также получил взятку в размере $ 50 тыс. «за подписание договора о предоставлении услуг по очистке водоема».

Девятое место разделили сразу два взяточника из разных областей Украины, которые требовали по $ 50 тыс. В Волынской области глава одной из районных государственных администраций хотел получить такую ​​плату за содействие в отводе земельного участка площадью 2 га. В Киевской области попались судьи и помощник адвоката одного из районных судов, требовавшие такую ​​сумму за вынесение положительного решения по гражданскому делу.

Десятку взяточников замыкают следователь одного из управлений ГУ МВД Украины в Киевской области, заместитель начальника одного из межрайонных отделов УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области и старший следователь прокуратуры Ирпеня, которые получили взятку в сумме $ 40 тыс. «за непривлечение к уголовной ответственности».

Больше всего взяточников обнаруживают в системе образования, земельных отношениях и здравоохранении.

Ранее Transparency International сообщало, только в 16% уголовных дел, возбужденных по факту получения взятки, заканчиваются судебными приговорами.

В феврале министр юстиции Александр Лавринович предлагал засекретить списки коррупционеров, поскольку "людям со своим грехом" трудно жить.