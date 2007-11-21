Ющенко дал орден председателю Конституционного Суда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о награждении председателя Конституционного Суда Украины Андрея СТРИЖАКА орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Указе отмечается, что высокой награды председатель Конституционного Суда удостоен «за значительный личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд и по случаю 60-летия со дня рождения».

В.ЮЩЕНКО вручил орден председателю Конституционного Суда сегодня утром.

Также глава государства поздравил А.СТРИЖАКА с 60-летием, которое он отмечает сегодня.