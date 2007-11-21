Ющенко дал орден председателю Конституционного Суда
11:22, 21 ноября 2007Общество
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Стрижак празднует 60-летие
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о награждении председателя Конституционного Суда Украины Андрея СТРИЖАКА орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в Указе отмечается, что высокой награды председатель Конституционного Суда удостоен «за значительный личный вклад в развитие правового государства, укрепление законности и правопорядка, многолетний добросовестный труд и по случаю 60-летия со дня рождения».
В.ЮЩЕНКО вручил орден председателю Конституционного Суда сегодня утром.
Также глава государства поздравил А.СТРИЖАКА с 60-летием, которое он отмечает сегодня.
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