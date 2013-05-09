Украина празднует День Победы

Киев

В Киеве на Майдане Незалежности продолжаются праздничные мероприятия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в 9.00 на главной площади столицы состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины.

В церемонии приняли участие министр обороны Павел Лебедев, секретарь Киевсовета Галина Герега, заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

После этого на Крещатике начался марш военных оркестров.

Кроме того состоялось прохождение военной техники времен войны и военное историческое шествие.

На Крещатике собралось несколько тысяч зрителей.

Руководители Киевской городской государственной администрации вместе с ветеранами и киевлянами почтили память Героев Советского Союза, а также всех безымянных освободителей Киева и Украины от фашистских захватчиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, при участии председателя КГГА Александра Попова, его заместителей, руководства районных госадминистраций, ветеранов и общественности состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику «Советским воинам-танкистам – освободителям Киева», к памятному знаку «Киеву – городу-герою» на площади Победы и на могилу генерала армии Николая Ватутина.

Также председатель столичной горадминистрации принял участие в чествовании памяти воинов в парке Вечной Славы, в церемонии возложения цветов на могилу Неизвестного солдата и к памятнику трижды Героя Советского Союза маршалу авиации Ивана Кожедуба, постаментам дважды Героям Советского Союза Георгию Береговому и Амет-Хану Султану, которая проходила при участии Президента Украины Виктора Януковича, представителей правительства, народных депутатов, ветеранов и общественности.

Житомир

Свыше 10 тысяч человек приняли участие в торжественном шествии и митинге по случаю Дня Победы в Житомире.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественные мероприятия с участием руководства города и области, ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, представителей общественности, учреждений, предприятий и организаций города, политических партий, начались возле памятного знака Победы на площади Победы.

После торжественного прохождения роты почетного караула и военных духовых оркестров участники праздника многотысячной колонной прошли по Соборной Площади, по улице Черняховского, где учащиеся житомирских школ встретили ветеранов войны «Живым коридором почета».

Участники шествия приняли участие в церемонии возложения цветов к Монументу Славы. Также возле памятника участники военно-исторического клуба «Червона Зірка» показали реконструкцию боевых действий во время Великой Отечественной войны.

После этого возле Монумента Славы состоялся митинг - реквием «Помним, чтим! Благодарны!» Участники митинга держали государственные флаги, красный флаг Победы, а также партийные флаги ВО «Батькивщина», «Фронту Змін», Социалистической партии, Коммунистической партии Украины, Партии регионов.

Завершится праздник салютом возле Монумента Славы.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске сегодня торжественные мероприятия ко Дню Победы пикетировали около 100 активистов ВО «Свободы», которые протестовали против использования красных флагов.

Как передает корреспондент УНИАН, на Мемориальном кладбище, где похоронены советские солдаты, освобождавшие Ивано-Франковск (Станислав до 1962 года – УНИАН), состоялись мероприятия по случаю 68-й годовщины Великой Победы.

Митрополит Ивано-Франковский Украинской греко-католической церкви Владимир (Вийтышин), митрополит Ивано-Франковский и Галицкий Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Иоасаф, владыка Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Николай (Симкайло), священники Украинской автокефальной православной церкви у Креста памяти и примирения отслужили поминальную панихиду по погибшим во Второй мировой войне.

В мероприятии приняли участие глава облгосадминистрации Михаил Вышиванюк и его заместители, городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус, ветераны, военнослужащие, студенты, молодежь, жители города, в целом более 2 тысяч человек.

Участники торжеств также возложили венки и цветы к памятнику Матери-Родины. Никаких речей никто не произносил. Присутствующие минутой молчания под военный салют почтили память погибших. После этого в областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Франко состоялся праздничный концерт. На зданиях государственных учреждений вывешены только Государственные флаги Украины.

Колонна коммунистов под охраной милиции пришла на мероприятие с большим венком в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом; красные флаги (около двух десятков: КПУ, ВЛКСМ и Победы) развернули лишь на мемориальном кладбище.

Еще до начала мероприятия колонна представителей ВО «Свобода» пришла выразить свой протест против использования красных флагов, однако правоохранители перекрыли им движение к Мемориальному кладбищу. В начале колонны «свободовцы» несли большие баннеры с надписями: «Нет - флагам оккупантов!» и «Красным флагам – Нет!». Возглавлял колонну, которая шла с партийными и государственными флагами с черными лентами, с мегафоном народный депутат от «Свободы» Руслан Марцинкив. Участники пикетирования скандировали: «Красным флагам – Нет!», «Серп и молот – смерть и голод!».

Милиция остановила активистов «Свободы» напротив офиса Братства ОУН-УПА, поэтому они также выкрикивали лозунги в поддержку ветеранов УПА: «Слава Украине!», «Героям слава!».

Харьков

В Харькове на площади Свободы прошло военно-театрализованное представление и парад, посвященные 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, представление состояло из нескольких эпизодов.

Первый эпизод - «Привал» - был создан на основе поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». В нем приняли участие около 160 человек.

Во втором - «Полет памяти» - выступили свыше 100 студенток Академии культуры.

Во время третьего эпизода - «Вальс Победы» - выступили больше 120 исполнителей бальных танцев совместно с другими участниками представления.

Память павших в войне почтили минутой молчания.

Основной частью военно-театрализованного представления стал парад в честь Дня Победы. По площади торжественным маршем прошли свыше 1,5 тысяч военнослужащих Харьковского гарнизона, а также из Днепропетровска, Львова, Севастополя и Воронежа (РФ).

Симферополь

В Симферополе проходят торжества по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, в сквере Победы жители города возложили цветы к мемориалу «Танк Т-34».

После этого прошло шествие по нескольким улицам к Вечному огню в парке Гагарина, в котором участвовали до 15 тысяч человек.

В колоннах двигались фронтовики, блокадники, афганцы, дети войны, чиновники, представители КПУ, Партии регионов, «Русского единства», «Украинского выбора», «Союза».

В Гагаринском парке была организована «солдатская каша».

Сумы

В Сумах сегодня по случаю Дня Победы состоялась народная акция «Помни имя свое».

Как передает корреспондент УНИАН, оргкомитет акции призвал сумчан пройти по улицам города с фотографиями своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

В общей сложности в акции приняли участие около 5 тысяч жителей и гостей Сум, они прошли колонной от центра города до Мемориала Славы, где состоялась символическая встреча поколений: тех, кто прошел фронтовыми дорогами, и тех, кто хранит память о героях Великой Отечественной войны.

«Мы поддержали эту акцию, поскольку ее цель - хранить память о подвиге тех, кто завоевал в борьбе Великую Победу. Это мероприятие проходит по инициативе общественных организаций, оно не является политическим. Это день светлой памяти и гордости за наших отцов, дедов, прадедов, благодаря которым мы живем под мирным небом», - отметил председатель общественного совета при Сумской облгосадминистрации Владимир Демура.

Днепропетровск

Сегодня в Днепропетровске на Набережной Победы свыше 20 тысяч жителей области прошли колонной «Бессмертного полка», держа в руках фотографии своих родственников - фронтовиков.

Как передает корреспондент УНИАН, в уникальной для Днепропетровщины акции «Бессмертный полк» приняли участие свыше 15 тысяч днепропетровцев, еще 5 тысяч участников прибыли из разных городов и районов области.

Колонну «Бессмертного полка» возглавляли вице-премьер-министр Александр Вилкул, председатель Днепропетровской облгосадминистрации Дмитрий Колесников, председатель областного совета Евгений Удод и Днепропетровский городской голова Иван Куличенко.

Как сообщил журналистам Вилкул, в Днепропетровской области с целью сохранения памяти о ветеранах Великой Отечественной войны основано общественное движение «Бессмертный полк».

В рамках отмеченной инициативы создан специальный сайт, на котором любой может рассказать о родственнике-фронтовике и опубликовать его фотографию.

Чернигов

В Чернигове проходят торжественные мероприятия по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, утром глава Черниговской облгосадминистрации Владимир Хоменко, председатель областного совета Анатолий Мельник, Черниговский городской голова Александр Соколов, представители общественности города возложили цветы к братской могиле в сквере имени Попудренко.

Участники церемонии минутой молчания почтили память погибших во время освобождения Чернигова осенью 1943 года, похороненных в братской могиле.

Воины Черниговского гарнизона дали военный салют и прошли торжественным шествием.

По оценкам правоохранителей, в мероприятиях приняли участие почти 10 тысяч жителей Чернигова.

Отмечание Дня Победы завершится вечером - традиционно на Красной площади города пройдет праздничный концерт при участии местных творческих коллективов "В шесть часов вечера после войны".

Кроме того, компания "Киевстар" вечером в центре города, на Аллее героев проведет акцию "Звезда памяти". В честь героев Второй мировой войны жители Чернигова совместно с волонтерами зажгут в виде звезды 1418 свечей, символизирующих каждый день войны.

Львов

Во Львове сегодня представители ветеранских организаций при участии ряда граждан и активистов ПСПУ на территории Марсового поля и Холма Славы во время мероприятий по чествованию памяти павших во время Великой Отечественной войны развернули три копии знамени Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, акции прошли без инцидентов, несмотря на запрет суда на проведение массовых мероприятий.

С самого утра жители Львова несли цветы к местам захоронений павших воинов.

Запланированные массовые мероприятия и митинг левых сил были отменены во исполнение решения Львовского окружного административного суда, однако, несмотря на это на Марсовом поле и Холме Славы были отслужены панихиды, сюда шли люди возлагать венки и цветы.

Представители, как КПУ, так и ВО “Свобода”, также присутствовали на территории Холма Славы. Однако никаких инцидентов между ними не произошло.

Народный депутат от ВО «Свобода» Юрий Михальчишин подошел в сопровождении около 10 молодых людей к группе ветеранов и лично поздравил Героя Социалистического труда, почетного председателя областной организации ветеранов войны Тимофея Махонюка.

По наблюдению корреспондента агентства, впервые за последние несколько лет через кордон милиции к местам проведения мероприятий пропускали всех без исключения желающих - как молодых людей в спортивных костюмах, так и ветеранов.

После завершения церемонии возложения цветов представителями областной и городской власти на Холме Славы появились двое мужчин среднего возраста и развернули плакаты с надписями: “Москали – go homе”, “Фашизм равняется социализму, равняется смерти”. Мужчины, развернувшие плакаты, были одеты в футболки с надписями “Не время москалю и ляху служить”. Несмотря на это, сотни присутствовавших на площади людей не отреагировали на эту акцию. Несколько минут “помитинговав”, мужчины свернули плакаты и ушли.

Кроме того, в месте проведения мероприятий группа жителей Львова скандировала: “Героям слава! Смерть врагам!”. Однако это осталось без внимания со стороны собравшихся, которые пришли почтить память павших освободителей Львова.

Как отметил, обращаясь к собравшимся на Холме Славы, почетный председатель областной организации ветеранов войны Махонюк, “сегодня все прошло на удивление спокойно. Только жаль, что власть запретила нам, ветеранам, праздновать вместе со всей страной”.

“День как день. Все нормально. Сегодня во Львове ненормально то, что власть побоялась взять с собой на официальные мероприятия знамя Победы. А нам запретили проводить митинг. Я воевал не за знамя - это лишь символ. Я воевал за Украину. И когда мне сегодня говорят, что нельзя поднимать знамя Победы, тогда у меня возникает вопрос: За какую же я победу воевал с первого дня войны?”, - заявил Махонюк.

Он также выразил свою позицию относительно официальных мероприятий власти 9 мая во Львове. “Власть прибежала утром быстро. Бросила цветы и убежала отсюда. Не захотели общаться с людьми, которые пришли почтить память освободителей. По-видимому, боялись неудобных вопросов. Я думаю, что я не за такую Украину воевал”, - заявил Махонюк.

В 12.00 все мероприятия во Львове в местах, где традиционно ветераны и коммунисты отмечают День Победы, завершились.

К местам захоронений продолжают подходить львовяне с цветами. У кого-то были на груди - георгиевские ленты, кто-то - в вышиванках. Все они отмечают, что ожидали, пока завершатся публичные мероприятия, а теперь хотят положить цветы к могилам.

Как сообщил журналистам начальник ГУ МВД Украины во Львовской области, генерал-майор милиции Александр Рудяк, сегодня “милиция глобальных и крупных нарушений общественного порядка не увидела, представители политических сил провокаций не совершали”.

Донецк

В Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс» прошел многотысячный митинг по случаю Дня Победы.

Как передает корреспондент УНИАН, праздничному митингу в Донецке предшествовало возложение цветов к памятникам воинов-освободителей - Кузьме Гурову, Францу Гринкевичу и Николаю Ватутину. Затем под песни военных лет состоялось массовое шествие в парке культуры и отдыха к мемориальному комплексу, где и прошел митинг.

В торжествах, кроме ветеранов Великой Отечественной войны, приняли участие председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, глава облсовета Андрей Федорук, мэр Донецка Александр Лукьянченко, народные депутаты Ефим Звягильский, Николай Левченко, представители общественности.

После митинга, который собрал до 10 тысяч участников, состоялось возложение цветов к подножию памятника «Твоим освободителям, Донбасс!», праздничный концерт и парад военных.

Также все желающие, как ветераны, так и другие жители и гости города смогли пообедать в парке кулешом на военно-полевой кухне.

Сегодня же в рамках торжеств, посвященных празднованию 68-годовщины Великой Победы, в Донецком Национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре состоится торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны руководством города Донецка и области.

В 17.30 в Донецке на площади перед центральной сценой парка культуры и отдыха имени Щербакова пройдет уникальная акция - флэш-моб, в котором тысячи исполнителей споют вместе песню Давида Тухманова «День Победы». В этом флэш-мобе планирует принять участие Шишацкий.

Николаев

В Николаеве около 7 тысяч человек приняли участие в шествии и митинге по случаю 68-й годовщины Великой Победы.

Стоит отметить, что несколько молодых людей на ул. Советской раздавали листовки с надписями: «Победили в 45-м, победим и сейчас» и перечеркнутая свастика. Многие ветераны и пенсионеры были очень возмущены тем, что в такой день распространяются изображения со свастикой, пусть даже перечеркнутой, конфликт мог перерасти в потасовку, но оперативное вмешательство депутатов и правоохранителей помогло избежать скандала.

Кроме того, во время митинга несколько парней держали баннер: "Остановим неофашизм в Украине" с изображением перечеркнутой символики свастики.

Николаевцы во время торжеств держали красные флаги, плакаты "Слава солдатам", многие были с приколотой на груди георгиевской ленточкой и цветами в руках.

Во время митинга прозвучали торжественные речи и поздравления, праздничный залп, после которого все желающие возложили цветы и венки к Вечному огню и мемориалу.

Севастополь

Церемонии возложения цветов к мемориалам, парад победителей в составе ветеранов войны и Вооруженных сил, торжественное прохождение войск Севастопольского гарнизона и боевой техники состоялись в Севастополе по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 69-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, парадом командовали вице-адмирал Сергей Елисеев и генерал-майор Александр Остриков, принимали парад командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий Черноморского флота России вице-адмирал Александр Федотенков.

По улице Ленина и проспекту Нахимова в присутствии тысяч зрителей прошли торжественным маршем военнослужащие Вооруженных сил Украины, Внутренних войск МВД Украины, Государственной пограничной службы Украины и Черноморского флота РФ.

Также состоялось прохождение боевой техники ВМС Украины и ЧФ РФ общей численностью около 1,5 тысяч человек.

Полтава

В Полтаве в митинге по случаю Дня Победы у Монумента Славы приняли участие около 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, организованной колонной люди прошли по центральной улице города, после чего у Монумента Славы начался митинг.

Присутствующие минутой молчания почтили погибших во время войны.

Участник митинга, митрополит Полтавский и Миргородский Украинской православной церкви (Московского Патриархата) Филипп сообщил УНИАН, что в храмах епархии в преддверии праздника прошли богослужения по жертвам войны.

На митинге после салюта состоялась церемония возложения цветов, которая из-за большого количества людей растянулась во времени до часа.

Тернополь

В Тернополе в Парке славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» произошло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода”.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала колонне, двигавшейся по аллее в Парке Славы в окружении правоохранителей, дорогу перекрыли народные депутаты от ВО “Свобода” Алексей Кайда, Михаил Головко и Олег Сиротюк.

Заместитель начальника областного управления милиции по вопросам общественной безопасности Василий Облещук заявил, что постановлением суда сегодня уже отменено решение внеочередной сессии городской власти о запрещении использования в городе советской символики во время массовых мероприятий.

Он также отметил, что коммунисты подали заявку на проведение мероприятия, а следовательно, имеют право на проведение акции в Парке Славы.

Вместе с тем депутаты во время общения с Облещуком выяснили, что номер отмененного судом решения горсовета не полностью отвечает номеру принятого сегодня горсоветом решения. Они отметили, что таким образом решение является действующим.

“На момент отмены судом сегодняшнего решения городского совета оно еще не было нигде обнародовано. По повода того, что суд отменял документ, которого он даже еще не имел, я уже обратился в прокуратуру”, - сказал Кайда.

Депутаты также отмечали, что проводят в Парке Славы встречу с гражданами и в случае препятствования их депутатской деятельности правоохранители будут нести уголовную ответственность. После этого народные депутаты, депутаты городского и областного советов вернулись к людям, перекрывшим аллею в Парке Славы, и стали перед ними, взявшись за руки.

Сотрудники спецподразделения милиции “Беркут”, шадшие перед колонной коммунистов, прорвали «живую цепь» «свободовцев».

А когда один из народных депутатов от “Свободы” начал бить по каскам бойцов спецподразделения, началось столкновение, во время которого депутат получил ушибы на лице, на нем полностью порвали рубашку.

Нескольких людей, препятствовавших движению колонны коммунистов, правоохранители посадили в автозаки.

Коммунисты провели свое мероприятие возле Вечного огня, а затем под скандирование “Позор!” покинули Парк Славы в окружении большого количества правоохранителей. По пути неизвестные бросили в них дымовую шашку.