Посольство Италии и налоговая служба – кандидаты в лидеры хамства?

В Украине будут объявлены лидеры хамства среди отечественных государственных учреждений и иностранных посольств.

Самые хамские отечественные и иностранные учреждения будут награждены «Золотым намордником» и «Золотым ошейником». Об этом во вторник на пресс-конференции сообщили модераторы проекта «Украина – зона культурного бедствия» – писатели и издатели братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, по их словам, организатором этого проекта выступил Оргкомитет чрезвычайных собраний «Украина – зона культурного бедствия», модераторами которой они являются.

Украинцы и иностранцы, которые сталкивались с хамством в государственных и иностранных учреждениях разных уровней, – сказали КАПРАНОВЫ, – смогут сообщить о неуважении к своему лицу на сайте www.cultura.net.ua. И таким образом иностранное представительство, которое соберет наибольше количество таких сообщений, получит приз «Золотой намордник», отечественное – «Золотой ошейник».

Как сообщили братья КАПРАНОВЫ, проект уже стартовал и уже на этом этапе определяются лидеры в этих номинациях. В частности, отметили они, все шансы получить «Золотой намордник» имеет посольство Италии, а также Польши и Франции. Что касается отечественных учреждений, то лидерами является налоговая служба, милиция и пенсионный фонд. В тексте обращения к украинцам и иностранным гостям, которое зачитал кинорежиссер Михаил Ильенко, отмечено: «Мы привыкли, что украинцев не уважают иностранные посольства, родные чиновники, международные организации. Но мы уважаем сами себя. И невзирая на бедность и забитость, имеем право назвать хама хамом, а врага – врагом. Этого права у нас никто не отберет и не выкупит».

Как сообщили организаторы проекта, торжественное вручение призов лидерам рейтингов состоится в следующем году.