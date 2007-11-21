Сегодня похоронят еще 38 горняков

Сегодня в Донецкой и Луганской областях похоронят еще 38 горняков, погибших в результате взрыва на донецкой шахте им. Засядько 18 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по состоянию на сегодняшнее утро идентифицировано 83 тела погибших горняков. Родственникам выданы для погребения 42 тела.

Сегодня в Донецке похоронят 25 горняков, в Макеевке – 3, в Горловке – 2, в Доброполье – 3, в Авдеевке, Харцызске, Селидово, Новогродовке и Луганске – по одному горняку.

Вчера в Донецке похоронили 27 горняков. Тело еще одного горняка было отправлено на родину, в Винницу.

В пресс-службе также уточнили, что сегодня Государственная комиссия планирует принять 28 семей погибших горняков для решения вопросов социального обеспечения.