Шизофрения - самое распространенное психическое заболевание на Земле

В мире насчитывается 60 млн. шизофреников - почти полторы Украины. А людей психопатического типа вообще не сосчитать - такой статистики нет, пишет издание "Киевские ведомости".

Интересно, что шизофренией часто болеют творческие люди, а психопатией чаще страдают политики. Один нюанс: шизофрения излечима, психопатия - нет.

В мире насчитывается более 60 млн. больных шизофренией. У спокойных на вид людей может быть парадоксальная логика или болезненно искривленное мышление.

ICTV