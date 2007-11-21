Психопатией чаще страдают политики
09:49, 21 ноября 2007Общество
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Шизофрения - самое распространенное психическое заболевание на Земле
Шизофрения - самое распространенное психическое заболевание на Земле
В мире насчитывается 60 млн. шизофреников - почти полторы Украины. А людей психопатического типа вообще не сосчитать - такой статистики нет, пишет издание "Киевские ведомости".
Интересно, что шизофренией часто болеют творческие люди, а психопатией чаще страдают политики. Один нюанс: шизофрения излечима, психопатия - нет.
В мире насчитывается более 60 млн. больных шизофренией. У спокойных на вид людей может быть парадоксальная логика или болезненно искривленное мышление.
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