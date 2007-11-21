Менее половины погибших горняков были застрахованы

Не все горняки шахты им. Засядько были застрахованы.

Как пишет газета «Дело» в номере от 21 ноября, меньше половины шахтеров на шахте им. Засядько добровольно застраховали свою жизнь в страховой компании «Орадон».

Сумма страховых выплат шахтерам будет зависеть от каждого конкретного договора и составит от 2 до 20 тыс. грн. Однако в «Орадоне» признаются, что страховые выплаты семьям погибших выплатят еще не скоро.

«Списков погибших у меня нет, по фамилиям их нам никто не дал. Помимо списков нужно, чтобы были акты смерти и подтверждение, что это случилось на производстве, и еще очень много документов», — сказал заместитель директора компании «Орадон» Анатолий ЗАДОРОЖНЫЙ.

Вместе с тем в страховой компании заверили, что, как только будут готовы все документы, они готовы осуществить все выплаты. При этом А.ЗАДОРОЖНЫЙ отказался назвать точное количество застрахованных шахтеров, ссылаясь на коммерческую тайну.

Не могут сказать, сколько шахтеров добровольно застраховали свою жизнь и на самой шахте. «У нас ходят представители страховых компаний, страхуют добровольно. Начальник участка предлагает людям, а сами шахтеры решают — надо им или не надо», — сообщили изданию в службе охраны труда.