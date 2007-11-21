В НАТО считают, что Украине мешает популизм

Руководство Украины обещает повысить финансирование оборонного комплекса и привести украинские войска в соответствие с требованиями НАТО. Однако представители Альянса сомневаются в реальности этих обещаний.

В соответствии с украинским законодательством затраты на оборону ежегодно должны составлять 3% от внутреннего валового продукта. Это больше, чем предусмотрено требованиями НАТО. Однако реально оборонный комплекс Украины финансируется лишь на 1,3%. Поэтому в настоящее время заниматься перевооружением армии по стандартам Североатлантического альянса практически невозможно, убежден директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Сергей Згурец. По его словам, если на протяжении последующих пяти лет на оборонный комплекс ежегодно будет выделяться больше полмиллиона долларов, как это пообещал президент, то украинскую армию можно на 70 процентов переоснастить в соответствии с требованиями НАТО. В свою очередь директор центра информатизации и документации НАТО Мишель Дюре считает, что Украина уже в настоящее время имеет достаточно политических и экономических инструментов, чтобы переоснастить свою армию в соответствии со стандартами НАТО, но популизм и несогласованность действий политиков мешают эффективно воспользоваться этими инструментами.

Немецкая волна