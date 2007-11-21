Украина объявлена зоной культурного бедствия

На пресс-конференции в УНИАН писатели и издатели, организаторы акции “Украина – зона культурного бедствия” братья Дмитрий и Виталий КАПРАНОВЫ напомнили, что голосование по “черному списку” врагов украинской культуры состоится 30 ноября в Киеве на Чрезвычайном собрании представителей интеллигенции “Украина - зона культурного бедствия”, которое созывается для обсуждения проблем в культурной сфере и составления соответствующего списка.

КАПРАНОВЫ сообщили, что на собрании предполагается принять обращение к членам Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины с призывом подать в отставку. В проекте обращение отмечается, что “сегодня совет при Президенте выглядит как бутафорский, фиктивный орган, призванный успокоить недовольство интеллигенции реальной культурной политикой путем создания иллюзий якобы средства влияния на ситуацию существуют”. “Мы нуждаемся в органе, который реально влиял бы на формирование культурной стратегии, имел достаточно полномочий и отвечал за результаты своей работы”, - говорится в проекте обращения.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции кинорежиссер, актер, продюсер Олесь САНИН отметил, что в настоящее время украинское кино, которое снимается, не доходит до зрителя, в то же время “Украина стала открытой территорией для пиратских действий” любых иностранных киностудий. Он считает, что “это специально созданная ситуация”.

“Мы сейчас живем на оккупированной невежеством, аморальными правилами территории”, - заметил О.САНИН. Он отметил, что власть должна четко осознавать, что библиотека или книжный магазин не могут соревноваться за аренду помещений с центрами бизнеса и бутиками “для возврата НДС”.

В то же время присутствующий на пресс-конференции режиссер и директор театра “ДАХ” Владислав ТРОИЦКИЙ, театральный критик Сергей ВАСИЛЬЕВ, хореограф, режиссер Лариса ВЕНЕДИКТОВА отметили, что на сегодня состояние украинской культуры достаточно сложное.

Как сообщал УНИАН, представители интеллигенции созывают 30 ноября в Киеве Чрезвычайное собрание “Украина – зона культурного бедствия” для обсуждения проблем в культурной сфере и составления “черного списка” врагов украинской культуры.

Чрезвычайное собрание состоится в культурном центре Киево-Могилянской академии по ул.Ильинской, 9, в 11.00. С целью подготовки к чрезвычайному собранию был создан сайт www.cultura.net.ua, на котором Украина объявлена зоной культурного бедствия.

На минувшей неделе организаторы акции сообщили, что кандидатурой на вхождение в список врагов украинской культуры является первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ. “Это связано с теми подписями, которые он поставил “под бюджетом-2004, которым введен НДС на украинскую книгу, и под бюджетом 2007 года, которым предусмотрена статья 118, из-за применения которой были выселены ряд культурных заведений”, отметили КАПРАНОВЫ.