Последний книжный магазин на Крещатике пока удалось отстоять

Арендную ставку за пользование помещением для книжного магазина «Знання» предусматривается оставить на уровне 2% от стоимости имущества, что в 2,5 раза меньше суммы, предусмотренной госбюджетом-2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, решение о сохранении такого размера арендной ставки сегодня поддержали члены постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности. На ближайшей сессии Киевсовета это решение планируется утвердить.

Как сообщил журналистам глава комиссии Владимир ДЕЙНЕГА, такой размер арендной ставки предусмотрен договором аренды, заключенным в 2006 году, и он будет действовать до 2009 года.

«До января 2009 года мы оставили аренду в размере, который есть. Это 2% от суммы, определенной независимой оценкой стоимости имущества», - сказал В.ДЕЙНЕГА.

Он отметил, что такое решение принято в связи с тем, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал трудовому коллективу магазина продолжить действие договора со старой арендной ставкой. «Хотя это намного ниже существующей на сегодняшний день ставки, утвержденной Кабинетом министров. Мы сегодня этот вопрос на комиссии рассмотрели и поддержали», - информировал В.ДЕЙНЕГА.

На уточняющий вопрос о сумме аренды, он сказал, что, по словам директора, магазин платит «43 или 46 тыс. грн.» за аренду помещения в месяц. В то же время, он добавил, что согласно расчетам Кабмина, эта плата минимум в два с половиной раза меньше. «Зато киевская городская община недополучает приблизительно 70-80 тыс. грн.», - отметил при этом В.ДЕЙНЕГА.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2007 г. Киевская мэрия официально сообщила коллективу книжного магазина «Знання» (ул. Крещатик, 44 А) о разрыве арендных отношений и выставила требование до 10 ноября освободить помещение от книг и оборудования.

Этим решением были возмущены культурные и общественные деятели Украины.

Справка УНИАН. Согласно статье 118 закона о госбюджете на 2007 год, «передача в аренду государственного и коммунального имущества осуществляется исключительно на конкурсной основе. Арендная плата за государственное и коммунальное имущество определяется в соответствии с ее рыночной стоимостью».

Во исполнение вышеупомянутого положения закона киевская власть начала выставлять на конкурс помещения заведений культуры и мастерские. Из-за этого возник конфликт между столичной властью и творческими союзами.