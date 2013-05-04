Прокуратура требует вернуть Киеву землю стоимостью 12 миллионов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района, Киевсовет еще в 2005 году передал земельный участок по улице Белгородской, 6-А в аренду ООО «Инвест комплекс» для строительства жилого дома с подземным паркингом.

Однако, по заключению Департамента земельных ресурсов КГГА, земля до сих пор не используется по целевому назначению, никакие строительные работы на ней не проводились.

Прокурорской проверкой также установлено, что договор аренды земельного участка истек еще в 2010 году, и не продлевался.

По результатам проверки прокуратура Соломенского района обратилась в суд с требованием обязать ООО «Инвест комплекс» вернуть в коммунальную собственность 0,4 га земли по улице Белгородской.