В Ривненской области иномарка столкнулась с маршруткой: есть жертвы
11:37, 04 мая 2013Общество
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В результате ДТП трое пассажиров маршрутки были госпитализированы, один из них скончался в больнице.
Авария произошла возле села Федоровка Гощанского района / Фото: zakarpattya.net.ua
В Ривненской области на автодороге Киев-Чоп неподалеку от с. Федоровка Гощанского района водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Фольксваген ЛТ-35», который двигался по маршруту Ривне-Киев.
Как сообщает Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в микроавтобусе находилось 7 пассажиров и водитель.
В результате ДТП трое пассажиров маршрутки были госпитализированы в Гощанскую райбольницу. В медицинском заведении один из пассажиров от полученных травм умер.
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