В Ривненской области иномарка столкнулась с маршруткой: есть жертвы

В Ривненской области на автодороге Киев-Чоп неподалеку от с. Федоровка Гощанского района водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Фольксваген ЛТ-35», который двигался по маршруту Ривне-Киев.

Как сообщает Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в микроавтобусе находилось 7 пассажиров и водитель.

В результате ДТП трое пассажиров маршрутки были госпитализированы в Гощанскую райбольницу. В медицинском заведении один из пассажиров от полученных травм умер.