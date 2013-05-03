В Сумской области наивная женщина отдала мошеннику 9 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, перевести указанную сумму женщине приказал неизвестный, назвавшись работником милиции.

В течение часа злоумышленник постоянно разговаривал с женщиной по телефону и давал установки, через какой банк и на какой счет нужно перевести деньги, что она в дальнейшем и сделала. И только когда женщина пришла домой, она догадалась позвонить по телефону сыну. Тот ответил, что к ДТП не причастен и вообще в то время был с семьей.

По данному факту открыто уголовное производство.

Правоохранительные органы напоминают: не нужно перечислять кому-либо деньги за якобы «непривлечение» близкого человека к ответственности. Вместо этого нужно попытаться связаться с родственником, а о подобных «предложениях» сообщить в милицию.