Медиа-профсоюз поймал за руку Энергоатом

Участники журналистской инициативы «Не продаемся!» заявляют о размещении Государственным предприятием «Национальная энергогенерирующая компания «Энергоатом» платных публикаций и сюжетов в СМИ, в частности и без отметки «реклама».

Как сообщил УНИАН один из организаторов акции журналистов против заказных материалов «Не продаемся!» Егор СОБОЛЕВ, агентство «Советник», которое предоставляет услуги по PR для НАЭК «Энергоатом», подтвердило факт покупки сюжетов в новостях телеканалов “1+1”, ICTV и “Эра”.

«Каждый выход в эфир что-то стоит. Все условия разные: в зависимости от дня, времени. Когда возникает необходимость, обсуждаются детали», - заявила в интервью «Телекритике» менеджер по связям с общественностью и прессой «Советника» Наталия РОМАНЕЦ.

“Телекритика” провела расследование по просьбе журналистской инициативы «Не продаемся!» и выявила непропорционально большое количество телесюжетов об «Энергоатоме» и ее подразделениях, отметил Е.СОБОЛЕВ.

Полноценные сюжеты о них за 18 первых дней ноября 7 раз появлялись в основных выпусках новостей телеканалов “1+1”, ICTV и “Эра”, добавил Е.СОБОЛЕВ.

Информационными поводами для этих сюжетов стали строительство игровой площадки в Южноукраинске, использование американского ядерного топлива и проверка МАГАТЭ Хмельницкой АЭС.

Заведующая коммерческим отделом «Эры» Оксана СОРОЧЕНКО подтвердила «Телекритике» наличие контракта с «Советником» и «Энергоатомом». “Эти вполне нормально, когда мы с государственными структурами заключаем соглашения об освещении их деятельности”, - заявила О.СОРОЧЕНКО.

В то же время генеральный продюсер «1+1» Владимир КАРТАШКОВ сказал, что ничего не знает о подобном контракте с его каналом, а генпродюсер ICTV Александр БОГУЦКИЙ отказался общаться с «Телекритикой» на эту тему.

Как напомнил Е.СОБОЛЕВ, кампания против заказных сюжетов на ТВ «Не продаемся!» стартовала в начале ноября, когда несколько десятков ведущих, редакторов и корреспондентов телеканалов обязались не подавать в эфир заказные материалы.

«Не продаемся!» ввела ежедневный мониторинг основных выпусков новостей 11 общенациональных каналов. Целью мониторинга является выявление заказных материалов и предание огласке информации о заказчиках и исполнителях. По результатам мониторинга ежемесячно будет присуждаться “антипремия” в размере 30 гривень.

Присоединиться к инициативе – так же, как и узнать о тех, кто это уже сделал, – можно на сайте «Телекритика».