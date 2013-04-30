7-9 мая выставка-ярмарка «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце Спорта

Посетите в эти праздничные дни выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ВЕСНА» в Киевском Дворце спорта 7-9 мая. Это - яркое и интересное выставочное событие - возможность порадовать себя, своих близких и родных обновами к долгожданному весеннему теплу.



Наша стремительная весна, быстро переходящая в лето, заставила всех срочно обновлять летний гардероб. Идя на встречу пожеланиям киевлян, выставка-продажа во Дворце спорта работает в праздничные дни. Здесь есть разнообразие и выбор товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы. Одежда, обувь, трикотаж, домашний текстиль, бижутерия, косметика, парфюмерия, сумки и кошельки – на любой вкус.

Деловые женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству моделей деловых костюмов современных украинских производителей.

Есть из чего выбирать на выставке и мужчинам: классические костюмы, рубашки, галстуки, трикотаж украинского, польского, турецкого производства.

Еще есть небольшая возможность приобрести со скидками шубы, дубленки, меховые жилеты, изделия из кожи различных цветов, фасонов и размеров производства Украины, России, Польши, Словакии, Турции.

На выставке представлена добротная и качественная сезонная обувь. Для тех, кому нравится покупать заранее - распродажа обуви из зимних и весенних коллекций, большой выбор обуви из новых коллекция для лета.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке, очень сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя что-то необходимое.

Посетите ярмарку и удостоверьтесь в этом сами!

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/805