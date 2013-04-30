Производитель холодильников настаивает на спецрасследовании

По имеющейся у УНИАН информации, соответствующая просьба на прошлой неделе была направлена в Министерство экономического развития и торговли от имени генерального директора группы «Норд» Андрея Ландика.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле остановила расследование относительно импорта в Украину холодильного и морозильного оборудования, независимо от страны происхождения, и экспорта без применения специальных мер, начатое по просьбе компании “Норд”, которая была подана в мае 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Норд» (г. Донецк) - головное предприятие холдинга, крупнейший в Восточной Европе и СНГ и единственный в Украине производитель сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров).