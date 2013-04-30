ВМС Украины и ЧФ РФ начали планирование совместных учений

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Олег Чубук, рабочие группы сторон возглавляли временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 1-го ранга Игорь Терёхин и начальник управления боевой подготовки ЧФ РФ капитан 1-го ранга Александр Чесноков.

Стороны во время конференции определялись с предложенной темой, учебными целями, организацией подготовки, этапами проведения учений. Кроме того, предварительно обсужден состав сил, районы проведения, элементы замысла учений.

Предварительно темой нынешних учений является ведение антитеррористических действий на море в зоне ответственности двух флотов, учебными целями - отработка единых взглядов на формы и методы проведения антитеррористических действий на море, совместных действий экипажей кораблей и летательных аппаратов, поисково-спасательных сил и досмотровых команд двух флотов.

Согласно ранее определенному сторонами ротационному принципу руководителем нынешних учений будет командующий ЧФ РФ, а его первым заместителем - представитель командования ВМС ВС Украины.

Как планируется, учения будут проведены в форме тактических учений в море, в три этапа. Первые два этапа планируется провести 23 июля, с привлечением корабельного состава и авиации двух флотов, а завершающий этап - 28 июля. Ожидается, что к морскому компоненту учений будет привлечено 11-12 кораблей, катеров и судов, к авиационному компоненту – до 6 летательных аппаратов от двух флотов.

Украинские и российские моряки собираются провести в мае главную планирующую конференцию, а в июне - заключительную планирующую конференцию.

Справка УНИАН. Совместные украинско-российские учения серии «Фарватер мира» ранее проводились в 1997, 1999, 2001, 2003, 2010, 2011 и 2012 годах.