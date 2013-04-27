Правозащитники констатируют негативные последствия медицинской реформы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Секретариате Уполномоченного состоялась презентация ежегодного доклада правозащитных организаций «Права человека в отрасли здравоохранения – 2012» и круглый стол «Право на здоровье: отстаивать, чтобы жить» с участием правозащитников, активистов, врачей и родственников пациентов, которые знают о нарушении прав в сфере здоровья из собственного опыта.

Отмечается, что в докладе правозащитных организаций отображены результаты работы и наработки экспертной группы по вопросам медицинской реформы Консультативного совета при Уполномоченном ВР по правам человека.

В частности, в докладе проанализировано состояние соблюдения права на здоровье со стороны государства, а также содержится обзор нарушений, которые сопровождают внедрение медицинской реформы в разных регионах Украине.

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Кроме того, авторы отчета рассматривают ситуацию с соблюдением прав людей, живущих с ВИЧ, прав человека в сфере паллиативной помощи, доступа к программе заместительной поддерживающей терапии, прав в пенитенциарной системе. Актуальная тема нынешнего издания – «Вакцинация: право или обязанность?», которая до сих пор не имеет законодательного определения среди медиков и законодателей.

«Медицинская реформа выглядит ярко, современно, но как она внедряется на практике – мы должны знать из свидетельств очевидцев реформы: пациентов, пенсионеров, молодых матерей, врачей, крестьян, молодежи, инвалидов. Свидетельства же доказывают: права людей в сфере здравоохранения систематически нарушаются» - подчеркнул председатель ГО «Институт правовых исследований и стратегий», распорядитель доклада Андрей Роханский.