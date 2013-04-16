Президент передал «привет» Акимовой и Богатыревой за медицинскую реформу
Янукович убежден, что не нужно ломать медицинскую систему там, где она работает
Президент Украины Виктор Янукович убежден, что не нужно ломать медицинскую систему там, где она работает, и передал «привет» первому заместитель главы Администрации Президента Украины Ирине Акимовой и министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания, находясь с рабочим визитом в Винницкой области.“Реформа направлена на качество медицинских услуг и их доступность. У нас не должна быть реформа ради реформы, реформа должна быть ради людей. Передайте привет от меня лично и Акимовой, и Богатыревой”, - сказал Президент на совещании.
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Президент убежден, что не нужно ломать систему там, где она работает. Ее нужно совершенствовать.
“Мы должны, если не в этом, то в будущем году завершить реформу, чтобы у нас не было ни одного села, где есть проблемы”, - призвал В.Янукович.
Он приказал чиновникам идти к людям, прислушиваться к ним, разговаривать с ними.