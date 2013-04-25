Милиция взялась за теневой рынок алкоголя и табака

Всего же с начала года сотрудники Департамента борьбы с экономической преступностью МВД изъяли почти 470 тысяч пачек сигарет без акцизных марок. Учитывая, что акцизный налог составляет порядка 45% от стоимости пачки, только по примерным подсчетам бюджет страны не досчитался около 2 000 000 гривен, сообщает «Комсомольская правда в Украине».

– Работа в этом направлении продолжается, – говорит глава МВД Виталий Захарченко. – Бюджет не должен страдать от нечистых на руку дельцов. Это огромные деньги, которые не получило государство, и, соответственно, некоторые бюджетные программы не были профинансированы должным образом.

В сфере пристального внимания МВД остается и нелегальный алкоголь. В этом году уже прекращена деятельность 10 подпольных цехов, в которых разливался суррогат. К примеру, только из одного дома во Львовской области было изъято полторы тонны спиртовой смеси и около тысячи закупоренных бутылок, которое продавали по цене 15 гривен. Всего же с начала 2013 года сотрудники милиции изъяли 145 тонн спирта, более 300 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя и 120 тысяч поддельных акцизных марок.