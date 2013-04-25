В Харькове 12-летний школьник громко отомстил бывшим учителям
В Харькове школьник сделал ложное сообщение о заминировании школы, в которой он ранее учился.
Как сообщили агентству УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, вчера, 24 апреля на телефон спецлинии «102» позвонил неизвестный и детским голосом сообщил о заминировании одной из харьковских общеобразовательных школ.
Сотрудники СБУ, милиции, ГСЧС оперативно прибыли по указанному адресу и эвакуировали из помещения учебного заведения около 300 человек – учеников и учителей.
Взрывотехники осмотрели здание школы и прилегающую территорию, но каких-либо опасных устройств не обнаружили.
В то же время сотрудники СБУ совместно с милицией почти сразу установили личность анонима. Им оказался 12-летний бывший ученик этой школы. Подросток признался в том, что совершил звонок из хулиганских побуждений.
В СБУ отметили, что в связи с тем, что малолетний житель Харькова, сообщивший о ложном заминировании школы, не достиг возраста уголовной ответственности, за его проступок будут отвечать родители. Вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей решается органами внутренних дел.
Справка УНИАН. С начала 2013 года правоохранители установили и задержали на в Харьковской области 8 человек, которые анонимно по телефону совершали ложные сообщения о «заминировании» тех или иных объектов.