На Черниговщине школьники играли рядом с артснарядом

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вчера, 24 апреля, в с. Богданы Варвинского района на спортивной площадке возле школы был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 90 мм времен Второй мировой войны.

Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание в Территориальное управление МЧС Украины в Черниговской области.