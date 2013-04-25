На Черниговщине школьники играли рядом с артснарядом
10:26, 25 апреля 2013Общество
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В Черниговской области возле школы обнаружен артиллерийский снаряд.
Снаряд нашли на спортивной площадке / Фото: news.nikcity.com
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, вчера, 24 апреля, в с. Богданы Варвинского района на спортивной площадке возле школы был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 90 мм времен Второй мировой войны.
Место находки охраняется. Подана заявка на обезвреживание в Территориальное управление МЧС Украины в Черниговской области.
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