С украинских дорог могут исчезнуть гаишники - их заменят камерами

После новости о возможном существенном повышении штрафов МВД удивило водителей очередными новшествами, сообщает ТСН.

В среду, 24 апреля, в министерстве заявили, что вскоре с украинских дорог могут исчезнуть гаишники. Их заменят так называемыми "автоматизированными системами контроля безопасности на дорогах".

Об этом рассказал руководитель центра безопасности дорожного движения при МВД Сергей Будник, говоря о борьбе со взяточничеством среди гаишников. "Очень серьезно работаем над тем, чтобы исключать субъективный фактор... Предусмотрена разработка законопроекта об автоматическом вводе фиксации дорожного движения", - отметил Будник.

Напомним, МВД предложило Раде повысить украинским водителям штрафы. В частности, больше возрастет штраф за непристегнутый ремень безопасности: с 51-85 грн до 170-340 грн, а также за "невыполнение требований должностных лиц МВД" - до 1020 грн для обычных водителей и до 1700 грн для должностных лиц. За незаконную тонировку планируют штрафовать на 680 гривен.