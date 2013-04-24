У Азарова хотят сажать на 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины внести изменения в Уголовный кодекс Украины и усилить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых – вплоть до лишения свободы сроком до 8 лет. Соответствующий законопроект №2855 «О внесении изменений в статью 240 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» опубликован на веб-портале Верховной Рады.

В частности, причинение опасности жизни и здоровью людей или окружающей среде карается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов или лишением свободы сроком до 3 лет.

Нарушение установленных правил использования недр, если это причинило опасность жизни и здоровью людей или окружающей среде, а также незаконная добыча ископаемых местного значения или ископаемых государственного значения влечет за собой штраф в размере от 500 до 2000 не облагаемых налогом минимумов или лишение свободы сроком до 5 лет.

Аналогичные деяния на территории заповедников или совершенные повторно влекут за собой лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с конфискацией незаконно добытых ископаемых, а также орудий добычи.

Нарушение установленных правил использования недр, если это причинило опасность жизни и здоровью людей или окружающей среде, а также незаконная добыча ископаемых местного значения или ископаемых государственного значения посредством подпала, взрыва или другим способом, и если это повлекло гибель людей или эпидемию, карается лишением свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией незаконно добытых ископаемых, а также орудий добычи.

При этом размер незаконной добычи ископаемых местного значения считается крупным, если его гривневый эквивалент в 100 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с нормами Налогового кодекса объем не облагаемого налогом минимума доходов граждан составляет 573 грн.