Профсоюзы выступили против проекта Трудового кодекса от ПР

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КСПУ Михаил Волынец.

"Конфедерация профсоюзов уже направила жалобу в будапештский офис Международной организации труда Украины, а также в центральный офис Международной организации труда и в Международную конфедерацию профсоюзов со штаб-квартирой в Брюсселе", - сказал М.Волынец, отметив, что новый Трудовой кодекс снижает уровень защиты наемных работников.

По его словам, в проекте нового Трудового кодекса предусмотрены стимулирующие мероприятия для работодателей, которые предполагают отсутствие профсоюзов на предприятиях и учреждениях.

"В кодексе указано, что если на предприятии нет коллективного договора и нет профсоюза, а также уполномоченного лица от трудового коллектива, то работодатель регулирует социально-трудовые отношения путем выдачи внутренних нормативных актов", - пояснил он, отметив, что таким образом работодатель получает право регулировать все трудовые отношения путем выдачи указов и распоряжений, а также вносить новые нормы в устав.

При этом, по словам М.Волынца, 143-я статья новой редакции Трудового кодекса предусматривает право работодателя увеличивать рабочий день до 12 часов и более, а рабочую неделю - до 48 часов и более. "Создается впечатление, будто специально закладываются противоположные нормы, так статьей 39 того же кодекса предусмотрено, что рабочий день состоит из 40 часов", - отметил председатель КСПУ.

Еще одним существенным недостатком новой редакции Трудового кодекса М.Волынец считает возможность работодателя устанавливать видеонаблюдение за сотрудником на рабочем месте. "Если ухудшить ситуацию на рынке труда, то напряжение будет возрастать", - подытожил он.

Присутствовавший на пресс-конференции народный депутат от партии УДАР Павел Розенко высказал мнение, что сегодня в парламенте нет необходимого количества голосов для принятия данного проекта Трудового кодекса.

"Проект Трудового кодекса будет проходить полную процедуру рассмотрения, начиная с первого чтения. На сегодня под этот законопроект голосов в парламенте нет", - сказал он.

При этом П.Розенко отметил, что принятый проект Трудового кодекса содержит ряд настораживающих моментов.

"Народные депутаты Украины от УДАРа обратились к председателю Верховной Рады с соответствующим письмом, в котором с помощью юридических формул доказали, что проект Трудового кодекса должен быть отклонен и не должен рассматриваться новым составом парламента", - сказал П.Розенко.

По словам депутата, "ударовцы" получили ответ от Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда – этот проект во втором чтении новым составом парламента рассматриваться не будет. "Мы получили письмо за подписью председателя Комитета по вопросам социальной политики и труда, в котором он указал, что согласно регламенту проект Трудового кодекса в свое время не был включен в повестку дня сессии для его рассмотрения во втором чтении, и поэтому все законопроекты, не включенные в повестку дня нового состава ВР, считаются отклоненными. Это касается и проекта Трудового кодекса, который рассматривал предыдущий парламент", - добавил П.Розенко.

В то же время, говоря о действующем трудовом законодательстве, П.Розенко отметил, что самым крупным работодателем и одновременно "нарушителем" является Кабинет министров Украины.

"Речь идет в первую очередь о ситуации с несвоевременной выплатой заработной платы", - пояснил он, отметив, что сегодня в такой ситуации находится как минимум 4,5 млн бюджетников. По его словам, средств, предусмотренных в госбюджете на финансирование бюджетной сферы, "реально хватит лишь до октября".

"Фактически Минфин и Кабмин дали прямое указание руководителям бюджетной сферы сокращать штат своих сотрудников. В противном случае последует криминальная ответственность за нарушение бюджетной дисциплины", - отметил П.Розенко.

При этом он добавил, что на протяжении трех месяцев работники бюджетной сферы получали заработную плату меньше предусмотренной бюджетом на текущий год по той причине, что правительство в этом году установило размер первого тарифного разряда единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы на 300 грн меньше, чем размер минимальной заработной платы.

"Поэтому работник бюджетной сферы недополучает от 300 до 1700 грн ежемесячно", - пояснил депутат.

Справка УНИАН. Новая редакция Трудового кодекса была подана на рассмотрение в парламент 22 апреля. Необходимость принятия документа, по мнению его авторов, обусловлена коренными изменениями всей системы общественных отношений в Украине в связи с формированием рыночных отношений и социально-экономическими преобразованиями. Соответственно, возник огромный массив проблем, которые должны решаться посредством трудового права.

«Подготовка нового кодифицированного акта в этой сфере объясняется также тем, что действующий Кодекс законов о труде Украины был принят еще в 1971 году и, несмотря на многочисленные изменения, уже устарел и не отвечает современным экономическим условиям», - сказано в пояснительной записке в новой редакции Трудового кодекса.