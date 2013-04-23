Белгородский стрелок находится на территории Украины

Об этом сегодня сообщило местное телевидение, ссылаясь на данные милиции.

МВД сообщает о том, что перевела свои подразделения в Харьковской области на усиленный режим несения службы.

С понедельника украинские силовые ведомства подключилось к поиску Сергея Помазуна. "Милиция оказывает помощь российским коллегам, мы с ними в постоянном контакте с минувшего понедельника", - сказали сегодня корр.ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД Украины. Это украинское ведомство получило ориентировку на подозреваемого, в частности, данные о нем предоставлены всем сотрудникам МВД в Харьковской, Луганской и Сумской областях.

В связи с убийством шестерых человек в Белгороде усилены наряды Государственной пограничной службы Украины. "На границе выставлены дополнительные наряды, на всех участках патрулируют мобильные группы", - сообщили представители Госпогранслужбы.