Проводник поезда прятал у себя в купе почти тысячу монет

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе Украины, во время проверки поезда в пункте контроля «Хутор-Михайловский» совместная досмотровая группа выявила в одном из вагонов пакет с монетами, спрятанный в рабочем купе проводника. Владельцем находки оказался гражданин Молдовы, проводник этого поезда.

Конфискат работники пункта пропуска изъяли для проведения соответствующей экспертизы.