Проводник поезда прятал у себя в купе почти тысячу монет
11:10, 23 апреля 2013Общество
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Почти тысячу монет разных стран мира выявили в поезде «Кишинев-Москва» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.
Владельцем находки оказался гражданин Молдовы / Фото: nashpoezd.narod.ru
Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе Украины, во время проверки поезда в пункте контроля «Хутор-Михайловский» совместная досмотровая группа выявила в одном из вагонов пакет с монетами, спрятанный в рабочем купе проводника. Владельцем находки оказался гражданин Молдовы, проводник этого поезда.
Конфискат работники пункта пропуска изъяли для проведения соответствующей экспертизы.
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