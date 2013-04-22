В Одессе совершено нападение на инкассаторский автомобиль: ранен водитель

В Одессе, во время нападения, совершенного сегодня, 22 апреля, был ранен водитель инкассаторского автомобиля.

Как об этом сообщили УНИАН в отдел по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, «благодаря оперативным действиям сотрудников милиции, преступникам не удалось завладеть деньгами. Во время нападения один из злоумышленников ранил водителя автомобиля. Пострадавший доставлен в больницу».

Дежурный по городу с помощью системы «Безопасный город» Центра управления нарядами ГУМВД на место происшествия ориентировал наряды и группы быстрого реагирования, которые несли службу в указанном районе. Совместными усилиями правоохранителей одного из нападавших, который пытался убежать, задержали в районе парка Победы. У него изъято оружие травматического действия системы Наган.

Как сообщили в отделе, всего задержаны 4 человека, напавшие сегодня по ул. Сегедская угол ул. Армейской на автомобиль, в котором перевозились деньги предприятия.

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одессы.

Начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой).

Как сообщал УНИАН, В Одессе сегодня, 22 апреля, по "горячим следам" задержаны злоумышленники, напавшие на инкассаторский автомобиль. У подозреваемых изъято травматическое оружие и маски. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.