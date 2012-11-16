В Киеве напали на инкассаторскую машину

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

Нападение на инкассаторскую машину было совершено 15 ноября.

В частности, отмечается, что служебный автомобиль остановился возле объекта, из которого инкассаторы должны были забрать выручку, и когда в машине остался один водитель, грабители бросились к ней, разбили стекло и попробовали ворваться в салон.

“Однако водитель не испугался и вступил в неравный, но жестокий бой с нападавшими. Преступники поняли, что через несколько секунд охранник получит помощь от коллег, и скрылись в темном дворе”, - говорится в сообщении .