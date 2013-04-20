В Холодный Яр съезжаются украинские патриоты

В районе Чигирина Черкасской области 20 – 21 апреля состоятся мероприятия, посвященные памяти борцов за волю Украины разных эпох – Гетмана Украины Богдана Хмельницкого, руководителя гайдамацкого восстания 1768 года Максима Зализняка и атамана полка гайдамаков Холодного Яра Василия Чучупака.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Исторического клуба “Холодный Яр”, гостей будут принимать села Медведовка, Ивковцы, Мельники и хутор Буда Чигиринского района. Праздник начнется сегодня в селе Медведовка маршем казацкого обмундирования и вышиванок и возложением цветов к памятнику Максиму Зализняку. В рамках праздника состоятся презентации книг Романа Коваля “Чорний Ворон: п’ять біографій”, Ирины Фарион “Мовна норма: знищення, пошук, віднова”, Василия Шкляра “Залишенець”. Кроме того, состоятся спортивные соревнования для детей и юношества: финальный матч футбольного турнира им. Максима Зализняка, теннис, кросс, соревнования по гиревому спорту на кубок Максима Зализняка, перетягивание каната командами юношей и девушек. Порадует гостей праздника показательным выступлением Братство казацкого боевого обычая “Спас” из Киево-Могилянской академии. «Спасовцы» продемонстрируют боевую технику “Спас”, работу с оружием, выполнят сложные технические элементы. Также состоятся конкурсы на лучшую вышиванку, самый длинный казацкий чуб, самую длинную девичью косу и др. А для крепких мужчин состоится в Медведовке казацкий бой «лава на лаву».

21 апреля в Холодном Яру состоятся традиционные чествования Главного атамана Холодного Яра Василия Чучупака, казаков и старшин полка гайдамаков Холодного Яра. В селе Мельники, возле памятников холодноярцам и Юрию Горлисову-Горскому, состоится мемориальный митинг с участии депутатов Верховной Рады Украины и лидеров украинских партий. Состоятся панихиды на могилах Главного атамана Холодного Яра и на братской могиле холодноярских казаков-повстанцев и заупокойные литии в память Василия Чучупака и холодноярских казаков Петра Токовенко, Прохора Деркача, Руденко и Гаврилка “Полтавца”, замученных большевиками. А на хуторе Буда, на символической могиле последнего кошевого Войска Запорожского Петра Калнышевского священник УПЦ КП проведет торжественный молебен за Украину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, председатель Черкасской ОГА Сергей Тулуб подчеркнул необходимость обеспечить максимальное содействие всем, кто выразит желание принять участие в мероприятиях в Холодном Яре. Он пригласил всех патриотов Украины присоединиться к этому событию, ведь чествование холодноярских героев должно объединить всех, независимо от политических взглядов. Эти события не должны стать поводом для политических конфликтов, а должны, в первую очередь, нести духовную, просветительскую функцию.

В торжественных мероприятиях примут участие депутаты и общественность Львовской области, Киева, Днепропетровска, Одессы, Тернополя, Донецка, и даже из других стран, в частности, Польши, Беларуси, России, Великобритании.

Справка УНИАН. Холодный Яр - реликтовый лесной массив, имеющий историческое и природоохранное значение. Урочище площадью 6804 га расположено на территории двух районов Черкасской области - Чигиринского и Каменского. По количеству уникальных археологических, исторических, научных объектов, а их здесь насчитывается более 150 наименований, Холодный Яр занимает первое место в Украине. В 30-х годах XVIII столетия в Холодном Яре была организована Холодноярская Сич. Этот лес на десятки лет стал главной базой гайдамаков. В историю Холодный Яр вошел также гайдамацкой Колиевщиной 1768 года во главе с запорожским казаком Максимом Зализняком и сотником Иваном Гонтой. Здесь началось крупнейшее восстание против польской шляхты, которому Тарас Шевченко посвятил свою поэму «Гайдамака» и стихотворение «Холодный Яр».

В 1918 году в Чигиринском районе с центром в Холодном Яре действовали отряды, которые боролись против деникинцев, и повстанческие отряды сторонников УНР, которые вели борьбу против советской власти. Повстанческие отряды Холодного Яра оперировали на отрезке Черкассы — Чигирин — Знаменка — Днепр, их центром был Мотронинский монастырь, а командовал ими учитель из села Мельники атаман Василий Чучупака. В 1920-22 годах в Холодном Яре действовали повстанческие отряды атаманов Завгороднего, Петренко, Хмары, Ламайярмо, Нагорного, Деркача и других. Отстаивая независимую Украину, организовав по казацкому принципу повстанческие отряды под руководством атаманов, холодноярцы под лозунгом «Воля Украины — или смерть» с 1918 по 1922 год удерживали независимость самопровозглашенной Холодноярской Республики.