Кабмин и «ЛУКОЙЛ» договорились возобновить нефтехимическое производство в Карпатах

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьер-министр Украины Юрия Бойко.

Согласно сообщению, документ подписали вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и представитель президента АО «ЛУКОЙЛ» в Украине Сергей Чмихалов.

«Подписан меморандум о запуске «Карпатнафтохим». Правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить», - цитирует пресс-служба слова Ю.Бойко.

В сообщении отмечается, что подписание меморандума направлено на обеспечение развития нефтехимического комплекса Украины и строительство новых мощностей, привлечение в развитие «Карпатнафтохима» 100 млн долл. инвестиций в течение 2013-2016 гг, обновление и техническое перевооружение оборудования, увеличение налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты.

«Годовой оборот предприятия - около 7 млрд грн, на нем задействовано более 3000 рабочих мест. Это бюджетообразующее предприятие для Ивано-Франковской области. Когда оно работает - это дает толчок для развития всего региона», - сказано в сообщении со ссылкой на слова Ю.Бойко.

Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г., подчеркивается в сообщении.

При заключении меморандума принято во внимание, что за последнее десятилетие АО «ЛУКОЙЛ» реализован в Украине ряд инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более 600 млн долл.