В Украине засеяли уже 75% прогнозируемых площадей

В целом, посев проходит почти во всех регионах Украины, а в 8 областях − уже завершен. Для проведения полевых работ аграрии обеспечены необходимыми материалами. Об этом сегодня во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде Украины сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«На сегодня посев проводится почти во всех регионах Украины, а в 8 областях сев уже завершен. Посев ранних зерновых и зернобобовых культур осуществлен на площади более 2 млн гектаров, а это 75% от прогноза. Для проведения полевых работ в сжатые сроки в областях разработаны производственные графики, организована двухсменная работа техники. К тому же, аграрии обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами», − подчеркнул Николай Присяжнюк.

Также Министр сообщил, что на сегодня, по оперативным данным регионов, в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 99,6% площадей озимых. Пересев ожидается на площади около 500 тысяч гектаров. В прошлом году же было пересеяно 1,8 миллиона га.

«Сегодня подпитываются ослабленные из-за неблагоприятных погодных условий посевы. Для этого у сельхозпроизводителей есть все необходимые ресурсы. Так, впервые за время независимости в хозяйствах накоплено 1,2 миллиона тонн питательных веществ минеральных удобрений. А это на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Работу по подкормке уже завершили хозяйства 9 областей и Крыма», − отметил Николай Присяжнюк.