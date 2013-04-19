В колонии повесился осужденный за изнасилование ребенка
02:30, 19 апреля 2013Общество
1876 0
В Кировоградской области в среду, 17 апреля, около 5-ти часа утра в камере дисциплинарного изолятора совершил самоубийство путем повешения 51-летний осужденный Петровской исправительной колонии №49.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, узник был неоднократно судим за совершении тяжких и особо тяжких преступлениях против несовершеннолетних лиц.
В колонии он отбывал наказание за изнасилование и попытку убийства 6-летней девочки. Был приговорен в 2012 году районным судом Харьковской области к 13 годам лишения свободы. Находясь в Харьковском СИЗО, мужчина уже совершал две попытки суицида.
По указанному факту прокуратура области начала уголовное производство, сведения внесены в ЕРДР.
Напомним, это уже второе самоубийство в указанной колонии за последний месяц. 21 марта один из заключенных тоже покончил жизнь самоубийством.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter