Украина выполнит условие ЕС, хотя Яценюк и не в восторге

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Украина отменит визовый режим для граждан Болгарии и Румынии после ратификации и имплементации соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом. Об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил корреспонденту УНИАН.

«Сначала ратифицируем соглашение, имплементируем его положения, а после этого будем принимать решение относительно предоставления безвизового режима. Это синхронные вещи», - сказал министр.

Он сообщил, что уже подготовлен проект решения Кабинета Министров, который предусматривает вступление в силу постановления правительства об отмене виз для граждан Болгарии и Румынии после ратификации и имплементации положений соглашения об упрощении визового режима с ЕС.

А.ЯЦЕНЮК еще раз отметил, что отмена Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии является доброй волей нашего государства относительно предоставления аналогичного другими странами ЕС безвизового режима.

«Мы не рассматриваем Европу как отдельных членов, мы рассматриваем ЕС как целостный элемент», - добавил он.

Министр еще раз отметил, что его удивляет ультимативная речь, которая раздается со стороны отдельных европейских чиновников относительно отмены Украиной визового режима для граждан Румынии и Болгарии.

«Любая международная проблематика и любые международные отношения базируются на одном из ключевых принципов – принципе взаимности», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что два года назад Украина в одностороннем порядке приняла решение о предоставлении безвизового режима гражданам ряда стран, в частности, стран-членов ЕС.

«Я не в восторге от этого решения, но оно уже было принято, и, к сожалению, сегодня вряд ли есть возможность его пересмотреть», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются его ратифицировать до конца года.

20 сентября комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в интервью газете “Дело” заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной въездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.

В тот же день МИД Украины заявил, что рассмотрение вопроса о введении безвизового режима Румынии и Болгарии не связано со вступлением в силу соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС, а представитель Украины при ЕС Роман ШПЕК выразил возмущение комментариями комиссара ЕС, отметив, что ему “очень досадно, что такой почтенный европейский институт прибегает к языку ультиматумов, шантажа при решении таких вопросов”.

30 октября руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Андрей ДЕЩИЦА сообщил о том, что вопрос о возможности отмены визового режима для граждан Румынии и Болгарии сейчас проходит межведомственное согласование, отметив, что этот вопрос относится к сфере двусторонних отношений и никоим образом не связан с соглашением между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

13 ноября Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмисии между Украиной и ЕС. Окончательно ратифицировать этот документ должен Совет министров ЕС.

14 ноября стало известно, что Европейская комиссия еще до подписания соглашения об упрощении визового режима с Украиной информировала украинскую сторону о том, что это соглашение сможет вступить в силу лишь после отмены Украиной виз для граждан Румынии и Болгарии, как стран, которые являются членами Евросоюза.